عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بعد اعلانها بنسبة نجاح 80.67% .

https://natiga.nezakr.net/index.php?c=qalyubia&sharer=2583437563&utm_source=mosab2a&utm_medium=mosab2a&utm_campaign=qalyubia&fbclid=IwAR23vTXQKt1BscPO5oG2y9gwXZHux2WE6HyzQvsJGTie6UsxyWuc7QoMqa4

بالإسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

بنسبة نجاح 80.67% .. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

من جانبه تقدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتهنئة  للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.
واكد محافظ القليوبية أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.
من جانبها اكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة ، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.

القليوبية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية نسبة نجاح 80 67

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

سيف زاهر يكشف سبب عدم مساندة الشناوي لـ مصطفى شوبير بمواجهة الأهلي والوداد

مرتضى منصور يعلن تأسيس حزب سياسي

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

بعد قرار عزله من الزمالك | مرتضى منصور: أحترم المؤسسات الوطنية والقضاء

مَخرج وحيد| كهربا في ورطة قبل النهائي الإفريقي.. ومصيره بيد الزمالك

موضوعات متعلقة

بالإسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

بنسبة نجاح 80.67% .. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

إجراءات مشددة.. ننشر استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

وكيل التعليم بالقليوبية تناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

كارثة للأرض.. تنبؤ يثير الرعب لـ بابا فانجا قبل نهاية 2023

إجهاض مقابل الحرام.. قرار عاجل بشأن طبيب أمراض النساء في روض الفرج

التموين: استقبال 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي بميناء سفاجا حتى الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا

«مجنون» و«أفضل منه»| استفزاز جديد لمدرب الوداد.. وكولر «ودن من طين»

الاستخبارات البريطانية تستبعد أي تهديد لمحطة زابوريجيا بعد تدمير سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: لو شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب باختلال كهرباء القلب

معلومات لا تعرفها عن القسطرة الجراحية.. يكشفها جمال شعبان

السبب صادم.. تيك توكر يتوعد فتيات شهرن به باستخدام AI

كتل هوائية صحراوية| عاصفة جديدة تضرب البلاد.. كيف تحمي نفسك خارج المنزل؟

فيديو

حسين الجسمى يطرح أغنية انا احترق على اليوتيوب

عاجل.. عاصفة جديدة تضرب البلاد وارتفاع شديد في الحرارة

آخر تحديث لأسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

هل تعمد الشناوي عدم مؤازرة شوبير في لقاء الوداد / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ