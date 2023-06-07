رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023

ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بعد اعلانها بنسبة نجاح 80.67% .

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من جانبه تقدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

واكد محافظ القليوبية أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

من جانبها اكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة ، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.