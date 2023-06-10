نائب بالشيوخ: حالة الحوار الوطني غير مسبوقة في التاريخ السياسي المصري.. فيديو

قال المستشار عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ ، إن حالة الحوار الوطني غير مسبوقة في التاريخ السياسي المصري ، موضحا أن هذه الحالة تنقلنا من الديمقراطية السياسية إلى الديمقراطية الشعبية.

وأضاف المستشار عصام هلال ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن ما يميز الحوار الوطني هو أن جميع الجلسات مذاعة على الهواء، وجميع الشعب المصري مشارك فيها.

ولفت إلى أن هناك مناقشات واختلافات، إلا أن الجميع متمسك بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مبينا أن الحوار يشهد حالة من الاحترام والرقي بالاستماع إلى الطرف الآخر واتاحة الفرصة لعرض مقترحاته كما أن الجميع لديه الاستعداد للتوافق من أجل الصالح العام والوطن.

