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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

101 لجنة تستقبل 40 ألف طالب وطالبة.. تعليم المنيا : إنهاء إستعدادات امتحانات الثانوية العامة

حمدي مصطفي وكيل وزارة
حمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم بالمنيا

أعلن حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان امتحانات الثانوية العامة ، وأيضا جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الاوائل ، والملاحظين وذلك من خلال تجهيز 38 استراحة لاستقبالهم في الإدارات التعليمية التسع  من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

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وأكد مدير المديرية  أن هناك تعاونا مشترك بين مديرية التربية والتعليم والجهات  المشاركة في امتحانات الثانوية العامة ومنها الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتوفير الدعم والراحة للطلاب.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40704 طالب وطالبة مقسمين بين 22937 طلاب الشعبة علمي علوم،  2443 طلاب الشعبة علمي رياضة 15324طلاب الشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 101لجنة امتحانية. 

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