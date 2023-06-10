وحدة أيادي مصر تتفذ مشروع السجاد اليدوي للسيدات بشمال سيناء

تنفذ وحدة أيادي مصر بديوان عام محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع محافظة البحيرة ، مشروع السجاد اليدوي للسيدات بشمال سيناء، بمقر مركز التأهيل المهني بالمحافظة ، مشروع السجاد اليدوي التابع للوحدة، بناء على تكليفات محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه، وتوجيهات اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.



وأكدت هبه علي مديرة الوحدة، انه تم الانتهاء بالفعل من تركيب الأنوال المخصصة للتدريب وشد الخيوط عليها استعدادا لاستقبال السيدات الراغبات في تعلم الحرفهحيث يعد هذا التدريب الاول من نوعه في مجال السجاد اليدوي الحديث بالمحافظة.

صناعة السجاد:

وقالت إن المشروع يهدف إلى تدريب السيدات علي صناعة السجاد اليدوي التابع لوحده ايادي مصر، لتعليم السيدات حرفة صناعة السجاد والكليم ،للحفاظ علي مفردات التراث السيناوي، واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر داخل المنزل لتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة.

