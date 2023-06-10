عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ غدا.. الحوار الوطني يعلن أجندة مناقشاته خلال الأسبوع الثالث

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ غدا، الأحد 11 يونيو.

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ غدا، الأحد الموافق 11 يونيو 2023م، في جلستين؛ موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منهما جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

ويوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وفي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

بسبب 11 درجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتناول حبة حفظ القمح في المنوفية

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

وسط ترقب أهلاوي.. اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي

الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي"

ترشيحاتنا

أثناء الحر الشديد.. 10 حاجات متحطهمش في عربيتك لسلامتك

حماس : معركة الإضراب ستكون العنوان لفصل جديد

هتخس بدون تعب .. بذور الكتان أسرع طريقة لإنقاص الوزن

متنسوش الرقم ده.. الرئيس السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر

رئيس وزراء كندا يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف

عاجل.. الرئيس السيسي: نسعى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كايزر صحي| بأسهل الخطوات

هل سخر كريستيانو رونالدو من جورجينا بهذه الطريقة؟ وهذا ما قاله (إيه الحكاية)

سعر فستان يسرا في فرنسا يثير ضجة| لن تتوقع ثمنه

توقف عنها فورا| هذه العادات تؤدي إلى تدهور صحة الرئة

فيديو

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ