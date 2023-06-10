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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملحقش يفرح بالشهادة | تفاصيل جديدة بشأن إنهاء حياة مروان بالمرج

الطفل مروان
الطفل مروان

كشف والد الطفل مروان، الذي قتل علي يد جاره بمنطقة المرج، تفاصيل جديدة عن الواقعة وآخر لحظات في حياة المجني عليه، قائلا :" أبني مات بعد ظهور نتيجته بأيام، ولم يفرح بالنجاح".

وأضاف والد الطفل مروان، أن نجله يبلغ من العمر 11 عامًا و بالصف الخامس الابتدائي، وأن المتهم في القضية جاره ياسين ويبلغ من العمر 17 عامًا.

ولفت خلال حواره ببرنامج كلبش تقديم الإعلامي حسن محفوظ، إلى أن نجله كان بفرح أحد الجيران، وبعد ذلك تغيب، وظل يبحث عنه لمدة ساعات طويلة، واستعلم عنه بالمستشفيات، وتم إبلاغ الشرطة، وفى النهاية لم يتم العثور عليه.

ودخل في حالة بكاء شديد، قائلا:" انا لسه جاي الشقة من شهرين.. أبني تم العثور عليه وبه كسر في الجمجمة، و قطع في الرقبة، وأن نجله كان مدفون في الرمال، بـ سطوح المنزل، وعليه أسمنت أبيض".

وطالب من جهات التحقيق بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، موضحًا أن نجله طفل، وقتل دون أي سبب.

وقالت أم مروان، إنها لم تري نجلها بعد القتل، وأن الجميع منعها من رؤيته، وأنها قبلته فى الكفن فقط، بعد خروجه من المشرحة.
 

 

المرج المجني عليه الطفل مروان كلبش

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