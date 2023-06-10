قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف يوم السبت ، في تعليق على حزمة أخرى من المساعدات العسكرية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية لا تعتزم البحث عن حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا وتواصل إرسال أسلحة إلى حكومة كييف.

وقال الدبلوماسي الروسي: 'تواصل الولايات المتحدة ضخ دفعات جديدة من الأسلحة الفتاكة. وتخصيص مثل هذه الموارد المالية المثيرة للإعجاب لهذه الأغراض يثبت شيئًا واحدًا: واشنطن لا تنوي البحث عن طرق لتسوية دبلوماسية للصراع'. وقال في بيان نشرته الخدمة الصحفية للسفارة.

ومضى يقول إن المسؤولين من الإدارة الحالية لواشنطن 'لم يفعلوا شيئًا لإحضار نظام زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات'.

وتابع «على العكس من ذلك ، كانت الولايات المتحدة تدفع بشكل منهجي دمىها لمواصلة التضحية بالأرواح البشرية من أجل هدف جامح - إلحاق' هزيمة استراتيجية 'بروسيا. من المستحيل أن تتراجع واشنطن عن هذه المهمة. إن سمعة قيادة البلاد ، التي اختارت طريق الحرب بدلاً من النتائج الدبلوماسية ، على المحك».

وبحسب كلماته ، 'لا ينزعج الصقور المحليون من حقيقة أن مليارات الدولارات من دافعي الضرائب لا تُنفق لصالح المواطنين الأمريكيين ، بل تُحرق في أتون الحرب'.

وتابع السفير الروسي: 'علاوة على ذلك ، فإن الأموال تختفي في الثقب الأسود للفساد والتهريب ومخططات كييف الاحتيالية. أصبح من الصعب بشكل متزايد على الولايات المتحدة أن تكتم هذه الظواهر غير الملائمة'.

وقال 'إن إعادة السلام إلى أرض أوكرانيا التي طالت معاناتها لم يتم تضمينها بوضوح في خطط الاستراتيجيين في واشنطن. أولويتهم هي الضغط على مصالح المجمع الصناعي العسكري'. 'كل يوم ترد تقارير من منطقة الحرب تفيد بأن شظايا الصواريخ الأمريكية قتلت أو شوهت الناس. تنفجر الذخيرة المصنوعة في الولايات المتحدة في المناطق السكنية ، وتحول المدن المسالمة إلى أنقاض تدخين.'

وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية يوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية اخرى بقيمة 2.1 مليار دولار امريكى لاوكرانيا.

ووفقًا للبنتاجون ، سيتم شراء أنظمة الدفاع الجوي والذخائر من الشركات المصنعة أو الشركاء وتزويدها بأوكرانيا.

وستشمل الحزمة أنظمة دفاع جوي من طراز Hawk ، وقذائف مدفعية عيار 105 ملم و 203 ملم ، وطائرات بدون طيار من طراز بوما ، وأنظمة صاروخية موجهة بالليزر.

إلى جانب ذلك، سيقدم الجانب الأمريكي الدعم لأنشطة التدريب والصيانة.