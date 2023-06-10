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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. ظهرت رسميا الآن

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

نشرت بوابة الأزهرية الإلكترونية، رابط نتيجة الاعدادية الأزهرية بعد اعتمادها رسميا.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر؛ نتيجة الاعدادية الأزهرية ، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الإبتدائية الأزهرية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، حضر منهم( (164563)، وبلغ إجمالي الناجحين (124710) بنسبة (75.78%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (41496).

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة، حضر منهم (153717)، وبلغ إجمالي الناجحين (110119) بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان (45416 ).

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،  بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/results2023.html

نتيجة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهرية الإلكترونية بوابة الأزهرية نتيجة الإبتدائية الأزهرية

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