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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

تامر عاشور وسمر ابو
تامر عاشور وسمر ابو شقة

علم صدى البلد ان الطلاق قد تم رسميا بين الفنان تامر عاشور ، وزوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال.

وتم الطلاق رسميا بعد طلب زوجته لاكثر من مرة ، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق .

سمر أبو شقة وتامر عاشور:

وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان  تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

 

وردت أبو شقة على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

 

زواج تامر عاشور وسمر أبو شقة:

وكان تامر عاشور قد تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال.

وكان قد حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف وظهرا معًا، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام، وبعدها أعلن تامر عاشور خطبته.

حفل تامر عاشور في السعودية :

كشف الفنان تامر عاشور عن سعادته باحياء حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية ومدى عشقه للجمهور السعودى الذى يحرص على الحضور لمشاهدته والاستمتاع باغانيه. 

وقال تامر عاشور على هامش الحفل الذى من المقرر ان يقام اليوم : "حفلة النهارده مختلفة.. الحفلات اللي فاتت كانت قوية.. ولكن المرة دي أقوى وأقوى وده اللي شغالين عليه.. الجمهور رقم 1 كان حماسه غير طبيعي.. نقينا الأغاني بعناية عشان نشوف تفاعل طول الوقت وده بان نتيجته على المسرح.. وهي من أقوى الحفلات بجد.

وأضاف تامر عاشور : “أنا مع أهلي ومع عيلتي وكل مرة باجي بحس إن الحفاوة بتزيد وعايزين ننجح مع بعض ونكسر الدنيا مع بعض وبيوصل للناس ده لأن إحساسنا صادق، واتشرفت بالتعاون مع أبو ناصر وكل الأغاني اللي بغنيها في الحفلة من كلماته وكلها علامات مميزة”. 

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