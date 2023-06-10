سعاد صالح: خدمة الزوجة لـ والدة زوجها «تطوع» وليس إجباريًا .. فيديو

قالت الإعلامية ياسمين عز، إنه كان هناك 3 أخوات رجال متزوجين وكانت والدتهم مريضة وعندما خرجت من المستشفي أمر الأزواج زوجاتهم بخدمة والدتهم ولكنهم رفضوا ذلك فقاموا بتطليقهن في وقت واحد، فتساءلت أن هذا حرام أم حلال؟

وأجابت "سعاد صالح" أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هذا حرام لأن الزوجة تخدم والدة زوجها تطوعاً وليس إجباريًا عليها وهذا من باب التطوع وليس من باب الفرض.

وتابعت الدكتورة سعاد صالح، "اللي مش معاه فلوس يشتري بيت ويجبر مراته تعيش مع أهله يبقي أحسن له ميتجوزش .. عشان كده هيحط مراته في كبت".