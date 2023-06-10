بعد وقت قصير من بدء الهجوم المضاد الأوكراني الأسطوري أخيرًا ، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المعدات والتدريب العسكري لحلف الناتو لن يكونا كافيين لقوات نظام كييف لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية.

ومع بدء الهجوم الأوكراني الآن ، ليس لدى كييف حتى الآن أي شيء تقريبًا لإظهاره في طريق المكاسب، في حين أن صور دبابات ليوبارد المحطمة ومركبات مشاة برادلي القتالية التي تستخدمها القوات الأوكرانية قد بدأت بالفعل في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا يزودون أوكرانيا بسخاء بالأسلحة والمركبات العسكرية خلال الصراع الدائر ، يبدو أن القوات الأوكرانية 'غير قادرة مؤسسيًا وعمليًا على استيعاب مجموعة واسعة وغير متسقة من المعدات والأسلحة بنجاح' وفقا لـ تصريحات الملازم أول المتقاعد الأمريكي كارين كوياتكوفسكي

واضاف 'هذا خطأ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اللذان يسعيان للتغلب على الوطنية الأوكرانية من أجل مواجهة ومضايقة روسيا ، بهدف الاستيلاء على أراضي أوكرانيا وشعبها ومواردها بمجرد أن يتبقى القليل من أوكرانيا - في نفس النوع من خطة مارشال المصغرة ، هذه المرة يديرها ويديرها الرأسماليون الأمريكيون والدوليون مثل بلاك روك '.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما على الأرجح من يحتاجان فعليًا إلى كييف لشن هذا الهجوم المضاد وأنه يبدو 'كما لو أن الحكومات الغربية ترى أوكرانيا أكثر قليلاً من مجرد فيلم ، من أجل الترفيه والربح.'

وتابع 'من الواضح أن ما تحتاجه أوكرانيا هو إيجاد طريقة للخروج من دائرة الدائرة السياسية الأمريكية وهاجس التوسع التنظيمي لحلف الناتو ، وإحلال السلام' ، هذا ما قاله كوياتكوفسكي ، مفترضًا أن مثل هذه الصفقة ستنطوي على الأرجح على فصل 'الجانب الروسي من أوكرانيا السابقة 'من' الجانب الأوكراني '.

لكنها أشارت بالفعل إلى أنه حتى الآن سارعت الولايات المتحدة وساسة المملكة المتحدة إلى قمع أي محاولات من قبل الجانب الأوكراني 'لإحداث إشارات أو ضوضاء سلمية'.

في غضون ذلك ، لاحظ المدير التنفيذي لمجلس المصلحة الوطنية والرئيس السابق لمحطة وكالة المخابرات المركزية فيليب جيرالدي أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحاول جعل الهجوم المضاد الأوكراني يبدو وكأنه ينجح وأن قوات نظام كييف 'تتغلب على المواقع الروسية. '

وتعليقًا على هذا التطور ، اقترح جيرالدي أن السياسيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا 'يجب أن يكونوا قادرين على التحدث بإيجابية عما يحدث' في أوكرانيا ، حيث أن الجمهور في بلدانهم بدأ ينقلب ضد الصراع 'لأنه يطحن على ويستهلك ما قيمته مئات المليارات من الدولارات من المعدات '.

وأشار كذلك إلى أن الناس في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ليسوا سعداء للغاية بشأن دعم حكوماتهم المباشر للنظام في كييف ، والذي وصفه بأنه 'نظام يعترف الجميع تقريبًا بأنه فاسد بشكل ميؤوس منه'.

وأضاف جيرالدي: 'هناك حديث هنا في واشنطن عن أن الجنرالات الأوكرانيين قد يعزلون زيلينسكي ويدخلوا في مفاوضات مع موسكو'.