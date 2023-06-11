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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات صادمة تكشف مفاجأة عن هواتف آيفون iPhone 15

هواتف آيفون iPhone
هواتف آيفون iPhone 15

في الوقت الذي يترقب فيه عشاق وراغبي شراء هواتف آيفون القادمة iPhone 15 الإعلان الرسمي من قبل شركة آبل لإطلاق الهواتف والذي سيكشف عن الميزات الجديدة التي ستحصل عليها؛ كشفت تسريبات صادمة أن الشركة ستزيد أسعار الهواتف بشكل كبير. 

 

وأكد أحد رواد الصناعة هذه المخاوف، حيث قال دان آيفز، المحلل البارز في Wedbush إن أسعار هواتف iPhone 15 سيكون بالفعل أغلى من الطرز الحالية iPhone 14 بمعدل كبير، كما يرى الطرز الأكثر تميزا Pro و Pro Max ستشهد ارتفاعا كبيرا.     

 

يقول آيفز إن هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سترتفع بحوالي 200 دولار  أو أكثر عن النسخة الأساسية من iPhone 15 ، مما سيشكل صدمة أكبر للعملاء الدوليين الذين قد يواجهون ثاني زيادة كبيرة متتالية في الأسعار، يحسب مجلة Barron’s. 

 

وفقا لـ “ فوربس” فإن آيفز لم يحدد رقمًا محددًا للسعر الذي ستكون عليه هواتف iPhone 15، ولكنه يرى أن ارتفاع أسعار الهواتف قد لا يؤثر بشكل كبير على أعداد المستخدمين التي ستقوم بالشراء، حيث أن ما يقرب من 250 مليون آيفون لم تتم ترقيتها منذ أكثر من أربع سنوات ، مما قد يؤدي إلى تراكم ضخم من المشترين المحتملين.   

 

ومن المتوقع، أن تحصل هواتف iPhone 15 على دعم بمعالجات A17 Bionic ، والتي ستستند إلى الجيل الثاني من TSMC بتقنية 3 نانومتر، مع منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3، مع التخلي عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار. 

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