برلماني: نناشد حماية المستهلك التدخل لمنع الأوفر برايس على السيارات.. فيديو

قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السيارات التي يتم إنتاجها محليا تعلن المصانع المصنعة عن سعر ومن ثم تقوم التجار بزيادة الأسعار لقصد أن هناك خدمات أضيفت للسيارة ومن ثم بيعها بسعر أغلي من سعر المصنع المعلن.

وأضاف "مصطفي سالم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن معارض السيارات تجبر المواطنين بدفع مبالغ مالية فوق سعر السيارة الرسمي والذي يدعي بالاوفر برايس، ولا بد من محاسبة التجار بالسعر الرسمي التي تحاسبه به مصلحة الضرائب.

وتابع النائب، أن مجلس النواب طالب من جهاز حماية المستهلك متابعة هذه المشاكل وتلزم موزعي السيارات بالبيع بالسعر الرسمي للمواطنين وعدم إضافة أي مبالغ مالية علي أسعار السيارات.