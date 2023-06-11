سفير مصر فى المغرب يكشف عن عدد مشجعي الأهلي أمام الوداد

قال ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب ، إن هناك حالة تركيز كبيرة داخل المعسكر الأحمر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" هناك حالة تركيز كبيرة داخل النادي الأهلي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وتحقيق اللقب أمام الوداد.

وأضاف:" من المقرر أن يكون هناك مدرج كامل مخصص لجماهير النادي الأهلي، ومن المتوقع حضور 1500 مشجع لمباراة اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب ، وكان سجل للمارد الأحمر كل من بيرسي تاو وكهربا.