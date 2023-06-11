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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألباين تكشف عن سيارة A424 الخارقة الجديدة.. صور

ألباين تكشف عن سيارة A424
ألباين تكشف عن سيارة A424 الخارقة الجديدة

تعتبر ألباين علامة تجارية فرنسية متخصصة في انتاج سيارات الأداء العالي تحت مظلة رينو، تتسابق في فئة سباقات التحمل LMP2 من بطولة FIA World Endurance Championship على مدار العقد الماضي، لكن الشركة مستعدة أخيرًا للعودة إلى الفئة الأولى في WEC العام المقبل. 

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ألباين تكشف عن سيارة A424 الخارقة الجديدة

تشارك ألباين بسيارة A424_β في نسخة 2024 LMDh، وسيكون الظهور الأول لها رسمي له اليوم قبل سباق 24 ساعة في لومان لهذا العام.

ألباين تكشف عن سيارة A424 الخارقة الجديدة

تقول الشركة إنها "تحترم تقاليد سيارات التحمل الفائزة عبر تاريخها في لومان 24 ساعة، ويوضح صانع السيارات أيضًا أن التصميم الخارجي لسيارة السباق يتميز بتوقيع الضوء المستقبلي للعلامة التجارية والذي سيظهر أيضًا في سيارات الإنتاج، في حين أن تصميمها الداخلي مستوحى من السيارات الخارقة التي تسير على الطرق.

ألباين تكشف عن سيارة A424 الخارقة الجديدة

ستقدم سيارة ألباين A424_β بمحرك V6سعة 3.4 لتر بشاحن توربيني فردي يوفر قوة 675 حصانًا مع محدد سرعة عند 9000 دورة في الدقيقة، وستعتمد على نظام هجين للمحور الخلفي بقوة 67 حصانًا شائعًا في جميع سيارات LMDh التي طورتها Bosch و Xtrac و Williams Advanced Engineering.

 

وتنضم شركات أخرى مثل لامبورجيني و BMW إلى ألباين في فئة السيارات الهايبر كار في WECالعام المقبل.

ألباين تكشف عن سيارة A424 الخارقة الجديدة
A424 FIA World Endurance Championship LMDh A424 β ألباين BMW لامبورجيني

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