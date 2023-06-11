كنت ممثل مركون.. محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب تأخره في دخول الفن

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كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز سبب تأخر دخوله مجال الفن وعمله في الإنتاج .

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال ندوته في موقع صدى البلد:" كنت دائما في ضهر والدي وكان يستشيرني وكنت مدير اعماله وبالفعل تاخرت في دخول الفن ".

تابع :" كنت ممثل مركون ؛ ومركز في حاجات تانية غير التمثيل إلا إن وفاة والدي حولت كل شئ".

كنت بدخل العناية المركزة على طول.. محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب فقدان وزنه

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز ؛ عن سبب فقدانه الكثير من وزنه خلال الفترة الماضية.

وقال محمد محمود عبد العزيز خلال ندوته في موقع صدى البلد:" وزني تسبب في العديد من الأمراض لي كالضغط والسكر وكنت بدخل العناية المركزة ب٣ أيام ".

تابع :" بعد وفاة والدي شعرت بحالة من اللامبالاة ووزني زاد للغاية ولكن الدكتور قرر إجراء عملية لي لكي أفقد وزني قبل فوات الأوان ".



محمد محمود عبد العزيز في صدى البلد:

حل الفنان محمد محمود عبد العزيز ؛ ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمه عن أحدث أعماله مسلسل " حضرة العمدة " والذي عرض في رمضان 2023.

وتحدث محمد محمود عبد العزيز عن نجاح دوره والانتقادات التي تحدثت عنها السوشيال ميديا عن دور حافظ .

محمد محمود عبد العزيز

‏قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن دوره في مسلسل حضرة العمدة إنه كان يريد عمل شخصية جديدة ومختلفة وغير تقليدية.

وتابع محمد محمود عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من البداية كان يعلم أنه لا يريد دورا لشخصية تقليدية لأنه كذلك لن يتذكره أحد لن يقدم أي شيء جديد أو يخاطب قضية أو تسليط الضوء على مشكلة أو على طباع بعض الناس.

شخصية محمد محمود عبد العزيز في مسلسل حضرة العمدة

نوه محمد محمود عبد العزيز بأن شخصيته في المسلسل “شخص غلبان، ودائما يشعر أنه مهمش ومظلوم، ومش لاقي مكان، وكان حابب إنه يتشاف”.