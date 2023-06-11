منطقة حدودية.. سقوط مسيرتين في كالوجا الروسية





أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بسقوط مسيرتين في منطقة كالوجا الروسية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال حاكم مقاطعة كالوجا الروسية، فلاديسلاف شابشا، إن مسيرتين سقطتا في منطقة جوكوفسكي وميدينسكي بالمقاطعة، مضيفا أن الحادثين لم يسفرا عن وقوع إصابات.

وكتب شابشا في صفحته على تليجرام: "سقطت مسيرة فى منطقة جوكوفسكى بالقرب من قرية ستريلكوفكا. وبحسب معلومات تمهيدية، فلم تقع هناك إصابات. وتعمل خدمات الطوارئ مكان الحادث".

وأضاف، بعد ذلك: "في الليلة الماضية تم العثور في منطقة ميدينسكي في الغابة على موقع تحطم شيء، يفترض، أنه مسيرة. ولم تقع إصابات ولا أضرار".

وأكد أن "خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".

وأشارت روسيا اليوم إلى أن هذا الحادث لا يعد الأول من نوعه في مقاطعة كالوجا، حيث سقطت مسيرتان على مسافة 299 و283 كيلومترا من الطريق السريع M3 وذلك في 5 يونيو الجاري.

وقدتحطمت إحدى المسيرتين على بعد 7 كيلومترات من قرية جيزدرا على مسافة 220 كيلومترا من حدود الدولة، في حين سقطت الثانية على بعد 1,4 كيلومتر من قرية أوستي وعلى بعد 197 كيلومترا من حدود الدولة.

وكالوجا منطقة تقع على حدود العاصمة الروسية موسكو من جهة الشمال.

وأمس السبت، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي من كييف إن الهجوم المضاد قد بدأ فعلاً، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وجاء كلام زيلينسكي ردا على حديث نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، حول أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر بدأ على الجبهة.

حينها، شدد سيد الكرملين على أن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها"، وفق كلامه.