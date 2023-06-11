الخيانة جزائها القتل| عادات وتقاليد العشائر بالعراق.. تقرير للعربية يكشف التفاصيل

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن عادات وتقاليد العشائر بالعراق ومن أهم هذه العادات قتل المرأة إذا ثبت عليها خيانة زوجها.

وأضاف التقرير تعليق علي عبد الفياض أحد شيوخ المقاصيص بالعراق؛ أن الإسلام أقر وأجاز رجم المرأة عند ثبوت خيانتها لزوجها فلذلك العشائر والقبائل لديها نفس العادة و التشريع بالنسبة للمرأة عند ثبوت جريمة الزنا لا نلجأ للقانون بل تقتل وهو المتعارف لدينا.

وتابع التقرير أن بالعشائر والقبائل يسمح للرجل القيام بكل الأعمال التي بلا شرف ولا يجوز لأحد أن يحاكمه أو يعاقبه لكن عندما تخطئ المرأة تكون القبيلة هي الحكم والقاضي والجلاد والقاتل وذلك من أجل الحفاظ على الجانب الاجتماعي فقط .