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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق لنش سياحي جنوب مرسى علم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت سواحل مدينة مرسى علم، صباح اليوم الأحد، نشوب حريق هائل داخل لنش سياحى حيث التهمت النيران اللنش بالكامل.

كانت الأجهزة المختصة تلقت إخطارا بنشوب حريق بـ "لنش سياحى" يدعى هيركن يقل على متنه 29 شخص أثناء خروجه فى رحلة بحرية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا بالإضافة إلى 14 فردا هم طاقم اللنش.

وتبين أن اللنش خرج صباح اليوم من مارينا بورتو غالب، وتم إنقاذ السائحين وطاقم اللنش ونقلهم إلى شاطىء قرية الشجرة وجميعهم بصحة جيدة ولم يصبهم أى أذى .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

سواحل مدينة مرسى علم لنش سياحى مدينة مرسى علم نشوب حريق حريق لنش سياحى

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