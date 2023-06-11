نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المباحثات مع مصر مشجعة للغاية

أعربت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، عن سعادتها البالغة لزيارتها الاولى لمصر، معلقة “لأن مصر لها ثقافة وإمكانات رائعة لهذا البلد”.

وقالت أنطوانيت ساييه، خلال تصريحات لها عبر فضائية “أون”، "أنا ممتنة للغاية للسلطات المصرية على هذا الترحيب الحار الذي تلقيناه في هذه الرحلة".

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالمناقشات التي وصفتها بالجيدة والمشجعة التي أجراها الصندوق مع الحكومة المصرية قائلة : “ المناقشات الجيدة للغاية التي أجريناها وبالفعل أجرينا مناقشات مشجعة للغاية حول البرنامج، وبالطبع الجهود المبذولة حالياً للمضي به قدماً ”.

الانتهاء من المراجعة التالية



وتوقعت أن تبدأ تلك الجهود من قبل الحكومة المصرية خلال الاسابيع المقبلة قائلة : "أعتقد أننا اننا سوف نرى هذه الجهود التي ستسفر عن نتائج ملموسه يتم تنفيذها على مدار الأسابيع القادمه.

مشددة على اهمية تلك الجهود لاستعادة الثقة والتأكد من أننا حالياً في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة في التوقيت المناسب قائلة : " هذه الجهود ستعمل على استعادة الثقة والتأكد من أننا في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية والمراجعات اللاحقة في الوقت المناسب. ".



