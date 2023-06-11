محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

واصلت محافظة الجيزة جهود رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة من رفع للإشغالات والباعة الجائلين وتحسين مستوي النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق .



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز والمدن لامتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ والتي ستنطلق غدا الاثنين ١٢ يونيو علي مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد ١٨ يونيو وتنتهي الخميس ١٣ يوليو المقبل، حيث سيؤديها ٨٦٦٢٧ طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة .

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تجهيز ٢٠٠ لجنة أساسية على مستوي المحافظة و ٤٠ لجنة احتياطية للطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا علي متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.



وأكد علي مديرية الصحة بضرورة تواجد طبيب او زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.



وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات ولتهيئة المناخ الملائم للطلاب .

ومن جانبه أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة انه تم تجهيز ٤٦ استراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكافه سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.



ولفت إلى أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأديه الامتحانات بسهوله ويسر مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

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