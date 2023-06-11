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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق النقد الدولي: مباحثاتنا مع الحكومة المصرية حول البرنامج الإصلاحي «مشجعة وجيدة»|فيديو

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أكدت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، أنه ناقشنا العناصر الأساسية التي يجب المضي قدماً فيها، والخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص حجم ودور الدولة في الاقتصاد، وكذا العنصر الثاني  وهو  ضمان تحقيق  الحياد التنافسي بين  الاستثمار  الخاص والشركات المملوكة للدولة، هذا جانب مهم جدًا من البرنامج".

 

وقالت أنطوانيت ساييه، خلال تصريحات لها عبر فضائية “أون”، إن الضغط على الأسعار الذي يأتي من التنفيذ القوي لمشاريع كبيرة للغاية  يتم احتواؤها من خلال تقليل وتيرة تنفيذ تلك المشاريع أيضًا.

 

وتابعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنه لا بد من الانتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في مصر وذلك من أجل االقضاء على موضوع نقص العملة الأجنبية الذي نراه"، متممة: "هذه هي الركائز الأساسية للبرنامج".

 

الجهود المبذولة في ذلك

وأشارت  أنطوانيت ساييه إلى أن مباحثاتنا مع الحكومة المصرية مشجعة وجيدة حول البرنامج الاصلاحي والجهود المبذولة في ذلك.

صندوق النقد الدولى أنطوانيت ساييه الاستثمار الخاص مشاريع سعر الصرف

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