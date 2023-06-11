عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العلا يعلن رفض مشروعي الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض مشروعي الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية، مبررا ذلك بغياب الرؤية المتكاملة.

وقال إن الموازنة الجديدة لم تشتمل على وجود رؤية استثمارية أو تنموية، فضلا عن أن هناك التفافا واضحا على الاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة، ما يجعلها غير محققة على النحو المطلوب.

وأكد أبو العلا، أنه يتم إضافة المياه والصرف الصحي، على موازنة الصحة، فضلا عن إضافة أكاديمية الفنون ومجمع اللغة العربية على موازنة التعليم، قائلا: وهذا أمر غير مقبول.

وانتقد النائب ربط الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، بنتائج محلي عن العام الماضي، وليس المستهدف في العام المالي الجديد، قائلا: وهي مغالطة حسابية.

وقال رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية: وحتى نكون معارضة مستنيرة نقدم بعض التوصيات، وفي مقدمتها فض الإشكاليات بين الوزارات ونفسها، لأن هناك كثيرا من المديونيات.

وطالب أبو العلا، بضرورة أن يكون هناك آليات تحفيزية لدخول الاقتصاد غير الرسمي وبينها على سبيل المثال توفير قروض بدون فوائد.

وشدد النائب، على ضرورة مراجعة موقف الهيئات الاقتصادية والتي تدخل 200 مليار جنيه للموازنة، بينما تحمل الموازنة خسائر أخرى، مطالبا بضرورة أن يكون هناك دعم الاستثمار لزيادة ثقة المستثمرين.

ودعا عضو مجلس النواب، بضرورة ضم التأمين الصحي الشامل لمن هم فوق 65 سنة للتقليل على كاهل الأسرة، وكذلك إطلاق مبادرة للسياحة وفي مقدمتها سياحة المؤتمرات، لزيادة موارد الدولة.

ودعا النائب أيمن أبو العلا، لإطلاق مبادرة رد الجميل، بإعلان تحويل ألف دولار للبنوك من المصريين في الخارج، أو لمن تعلموا في مصر أو تعلموا على أياد معلمين مصريين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك الملايين من القطع الأثرية خارج مصر، مطالبا بالاستفادة منها مقابل الحصول على دولارات من الدول الموجودة بها.

مشروعي الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية الموازنة الجديدة الاستحقاقات الدستورية الموازنة العامة التوصيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمعتها علاقة عاطفية بالميكانيكي والطالب.. فتاة صغيرة تتعرض للابتزاز بمقاطع إباحية

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

فراشة الأوبرا.. وفاة أشهر راقصة باليه مصرية|تفاصيل

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

ترشيحاتنا

حجز قضية معلم متهم بضرب تلميذة حتى الموت بأسيوط للحكم .. صور

بعد غضب رئيس مجلس النواب.. وزير المالية يحضر الجلسة العامة

تعرف على تفاصيل الوساطة الأفريقية في الأزمة الروسية الأوكرانية

الأحمر لا يفوز معه .. هل هيكسر الأهلي عقدة الإثيوبي تيسميا بنهائيات إفريقيا

وزيرة الثقافة تنعى ماجدة صالح: فتحت الطريق أمام أجيال لاحتراف وحب الباليه

وزير الطاقة السعودي: لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تحذيرية تؤكد الإصابة بسرطان المعدة

ظهور نادر.. شاهد ابنة عبلة كامل مع طفلتها من زوجها الانجليزي

وزير الدفاع يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته لفرنسا لبحث التعاون العسكري

لو عايز تخس بسرعة.. اعرف إزاي تسيطر على هذا الهرمون في الجسم

فيديو

اطلقت بعد 3 شهور.. حورية فرغلي تروي قصتها مع زوجها الوحيد

وزير الدفاع يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته لفرنسا لبحث التعاون العسكري

بتذاكر على جردل .. قصة كفاح منة الله عماد الأولى على إعدادية كفرالشيخ «فيديوجراف»

ملك الأحزان.. تامر عاشور ينفصل رسميًا عن زوجته سمر أبو شقة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ