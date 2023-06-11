قيس سعيد عن المهاجرين: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا.. فيديو

عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن تصريحات الرئيس التونسي عن المهاجرين.

وقام قيس سعيد بزيارة مفاجئة لمدينة صفاقس حيث اطلع على الأوضاع وتنقل إلى نقطة تجمع مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء.

وأوضح سعيد أن بلاده لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى.