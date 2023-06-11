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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيس سعيد عن المهاجرين: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا.. فيديو

قيس سعيد
قيس سعيد

عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن تصريحات الرئيس التونسي عن المهاجرين. 

 

وقام قيس سعيد بزيارة مفاجئة لمدينة صفاقس حيث اطلع على الأوضاع وتنقل إلى نقطة تجمع مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء.

 

 وأوضح سعيد أن بلاده لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى. 

الرئيس التونسي مدينة صفاقس توك شو تونس

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