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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديل إجباري.. تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي

الأهلي ضد الوداد
الأهلي ضد الوداد

استقر البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، بنسبة كبيرة على التشكيل  الأساسي لمواجهة الأهلي، المقرر لها، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد 2-1 في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، الأحد الماضي.

ويفقد فريق الوداد أحد أبرز نجومه في مباراة اليوم وهو زهير المترجي، بسبب الإصابة.


تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي:

 

حراسة المرمى: يوسف مطيع

الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا

الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني

الهجوم: محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.

 

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد والمغربي:


التقى الفريقان في 12 مباراة سابقة على الصعيد القاري، كانت الغلبة للنادي الأهلي، إذ فاز في 5 مواجهات، مقابل 3 انتصارات لصالح الوداد، وكان التعادل حاضرا في 4 مناسبات.

وسجل الأهلي 15 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.

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