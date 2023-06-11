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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحيل فراشة الأوبرا ماجدة صالح.. أحبت البالية من طفولتها وقدمت أول عرض في تاريخ مصر

ماجدة صالح
ماجدة صالح

رحلت صباح اليوم الأحد 11 يونيو، فراشة الأوبرا الدكتورة ماجدة صالح، أشهر راقصة بالية مصرية وعربية، صاحبة أول عرض بالية في تاريخ مصر، عام 1966، ومديرة الأوبرا عام 1987، وعميد المعهد العالي للبالية. 

 

حياة ماجدة صالح 

بدأت ماجدة صالح تعلم الباليه في سن مبكرة، والتحقت بالمعهد العالي للباليه في أولى دفعاته.

«ماجدة صالح» هي أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، نالت بعده وسام الاستحقاق.

وقد رقصت ماجدة على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي.

وحصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966، بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي"، للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، نالت بعده وسام الاستحقاق.

غادرت "صالح" إلى الولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير في الرقص الحديث من جامعة كاليفورنيا، ثم الدكتوراة من جامعة نيويورك، في رحلة توثيقية لتاريخ الرقص الشعبي المصري.

عادت "ماجدة" إلى القاهرة للعمل كعميد في المعهد العالي للباليه، ثم مدير مُؤسسة لدار أوبرا القاهرة الجديدة، والتي أعيد افتتاحها عام 1988.

وقد رقصت "ماجدة" على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين، وغيرها من المسارح العالمية طوال تاريخها.

 

رئيس الأوبرا ينعى ماجدة صالح

نعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين الدكتورة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 11 يونيو بعد صراع مع المرض .

وقال رئيس الأوبرا ، إن الراحلة إحدى رائدات فن الباليه المصرى ، مشيرا إلى اسهاماتها المتعددة فى هذا المجال وتمثيلها الوطن فى العديد من المحافل الدولية الى جانب مشاركتها بفاعلية فى إثراء الحياة الثقافية المحلية ، مؤكدا أن مشاركتها فى اولى العروض المتخصصة عام 1966 أتاح الفرصة لاستمرار وازدهار فن الباليه فى مصر ، وقدم العزاء لأسرتها وأصدقائها داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .

 

وزيرة الثقافة تنعى ماجدة صالح

نعت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الباليرينا المصرية العالمية ماجدة صالح، التي وافتها المنية صباح اليوم، الأحد 11 يونيو 2023.

وقالت وزيرة الثقافة: "إن الراحلة فتحت الطريق أمام أجيال من المصريين لاحتراف وحب فن الباليه، فقد كانت من أوائل الذين درسوا، وأتقنوا، ونافسوا غير المصريين في هذا الفن الراقي، وكانت أول باليرينا تحصل على وسام الاستحقاق، وكانت  وزميلاتها نواة لأول فرقة باليه مصرية".  

وأضافت وزيرة الثقافة، أن "صالح" رفعت اسم مصر عاليًا من خلال المشاركة في العديد من العروض العالمية في مصر وخارجها، وحرصت من خلال أبحاثها الأكاديمية على توثيق تراث الرقص الشعبي المصري لتكون بحق رائدة فن الباليه في مصر.

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