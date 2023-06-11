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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى مسئول أمن وطالبة وافتهما المنية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

نعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، الزميل شومان محمد شومان، مسئول الأمن بلجنة المدينة المنورة، بمنطقة دمياط الأزهرية، إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء حجزه بالمستشفى، والطالبة/ مريم سيد صلاح، بمنطقة الجيزة الأزهرية حيث وافتها المنية أمس، سائلا لهما الرحمة والمغفرة ولأهلهما الصبر والسلوان.  

وأدى اليوم الأحد طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الجغرافيا، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة النحو، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة الأحياء والقسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، وسط التزام  بالتعليمات وانضباط واستقرار باللجان.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجنتي 15 مايو بحلوان وفتيات حلوان التابعتين لمنطقة القاهرة الأزهرية واللتان تضمان عشرة معاهد، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق والخدمات، لجنتي فتيات المرج وبنين المرج التابعتين لمنطقة القاهرة الأزهرية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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