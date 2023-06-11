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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

3 مفاجأت سارة للأهلي قبل مباراة الوداد.. يكشفها كبير مشجعي الزمالك |تقرير

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع فريق الواد المغربي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في "إياب" نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا وسط معنويات عالية بعد أن نجح في تحقيق الفوز بلقاء الذهاب الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة على فريق الوداد المغربي بنتيجة 2 / 1.

منتصر الرفاعى يكتب : الزمالك احتضر و الأهلى بمن حضر .. أسرار الانكسار والانتصار فى القمة 121
منتصر الرفاعي

الأهلي لن يكون صيداً سهلاً

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على فريق الترجي التونسي ( 4- صفر) في مجموع المباراتين، بينما تأهل فريق الوداد المغربي إلى النهائي بعد أن تخطي فريق صن داونز الجنوب افريقي بالتعادل الإيجابي (2-2) في جنوب افريقيا بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب بدولة المغرب (صفر- صفر).

من جانبه قال الناقد الرياضي، منتصر الرفاعي، إن المباراة اليوم ستكون صعبة جداً على الفريقين وليس على فريق واحد، وسيكون هناك ضغط كبير على فريق الوداد من قبل جماهيره لأنه “المغلوب” وستطالبه جماهيره باحراز هدف مبكر، وفي حال استطاع النادي الأهلي أن يكمل أول ربع ساعة ستصبح الأمور بالنسبة له أسهل وسيلتزم كولر بخطة ملتزمة دفاعياً وهجومياً وقد يلجأ لأن يلعب بالثلاثة ارتكاز او أن يكون هناك مهام لبعض اللعيبة بخط الوسط بالارتداد الدفاعي وغلق المساحات وعدم السماح للاعبي الوداد بأن يحصلوا على "فاولات" على منطقة الجزاء لأنهم مميزين جداً في الكرات الثابتة مما سيعظم من فرص الأهلي في أن يخرج من المباراة على الأقل بتعادل.

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شاهد| إقبال جماهير الوداد لحضور لقاء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

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مفيدة شيحة: الأهلي هيرجع بالأميرة الأفريقية الليلة

وأضاف منتصر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن النادي الأهلي لديه مهاجمين جيدين جداً سواء حسين الشحات أو بيرسي تاو، وفي حال كان اليوم موفق مع كهربا سيشكلون خطورة كبيرة جداً على مرمى الوداد المغربي، متابعاً أن النادي الأهلي لديه خبرة في التعامل مع المباريات الكبرى ولعب مؤخراً مقابل الوداد، مردفاً، صحيح أن الوداد يلعب على أفضلية لأنه كسب النادي الأهلي في 2017 في نهائي دوري الأبطال وحصل على اللقب بهدف أشرف بن شرقي ولكن من المؤكد أن النادي الأهلي لن يكون صيد سهل ويخسر اللقب الثالث أمام نصف الفريق في المغرب وقد تصل المباراة لركلات الجزاء في حالة فوز الوداد 2-1 وهي نفس النتيجة التي فاز بها الأهلي هنا في مصر وحينها ستكون ركلات الجزاء مباشرة بدون اللجوء للأشواط الاضافية، ولكن من المؤكد أن النادي الأهلي قادر على الفوز والرجوع باللقب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء الليلة بأبطال أفريقيا
تشكيل الأهلي مع الوداد

تشكيل الأهلي وقنوات البث

وتقام المباراة اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا تبث في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا حصريا عبر قنوات beIN Sports فقط وستنقل على القناة الرابع، بصفتها الناقل الحصرى لكافة مباريات الأفريقية على:

  • التردد: :12379
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز:27500
  • تصحيح الخطأ: 5/6.

كما أعلنت القناة المغربية الرياضية بث مباراة الاهلي والرجاء مباشرة على الأرضي عبر النايل سات بتردد 27500/H/11681.

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مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر الآن فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

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كفر الشيخ.. مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانا للجماهير لمتابعة مباراة الأهلي والوداد

وقررت قناة بين سبورت الرياضية إسناد تعليق مباراة الأهلي والوداد المغربي التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد في نهائي دوري أبطال افريقيا 2023 للمعلق التونسي رؤوف خليفة على القناة الرابعة من بين سبوت.

ومن المرجح أن يواجه النادي الاهلي الوداد مساء اليوم الأحد في مباراة الإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بالتشكيل الآتي:

  1. حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  2. خط الدفاع: محمد هاني- على معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم
  3. خط الوسط: حمدي فتحي- ومروان عطية- أليوديانج- حسين الشحات- بيرسي تاو.
  4. الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

وهناك 3 سيناريوهات للحصول النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، في مواجهة نادي الوداد المغربي، من بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الأحد الماضي الفوز بهدفين مقابل هدف.

  • - السيناريو الأول: فوز الأهلي على نادي الوداد في المغرب بأي نتيجة يصبح بطلا لدوري ابطال أفريقيا لعام 2023
  • - السيناريو الثاني: تعادل النادي الأهلي مع الوداد المغربي بأي نتيجة يصبح بطلا لدوري أبطال أفريقيا من دوري أبطال أفريقيا.
  • - السيناريو الثالث: هزيمة النادي الأهلي (3-2) أو أكثر بفرق هدف فقط يصبح النادي الأهلي بطلا للبطولة.
  • السيناريو الرابع: هزيمة النادي الأهلي في مباراة الإياب في المغرب بنتيجة (2-1) يصبح الأهلي بطلا في حالة تفوقه على نادي الوداد بضربات الترجيح.
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