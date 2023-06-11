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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| إقبال جماهير الوداد لحضور لقاء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية إقبال كثيف من جانب جماهير الوداد، إلى ملعب مركب محمد الخامس، من أجل حضور نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرّر أن تنطلق مباراة الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي؛ في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأحد 11 يونيو الجاري؛ وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً وستتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مكافأة بطل دوري أبطال افريقيا ؟ 

وسوف يحصل بطل المسابقة على 4 ملايين دولار بعد أن كانت جائزة العام الماضي 2.5 مليون دولار فقط ، أما الوصيف، سيحصل على 2 مليون دولار، فيما تمت مكافأة طرفي نصف النهائي الخاسرين بـ مليون و200 ألف دولار.

وحصل الفريق  الذي وصل إلى ربع النهائي على 900 ألف دولار، أما المشاركة في دور المجموعات والتوديع باحتلال المركزين الثالث والرابع، سيعني تحصل كل فريق على 700 ألف دولار.

وأصبح الأهلي في حاجة إلى التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أو الخسارة بفارق هدف وحيد بخلاف نتيجة 1-2 والتي في حال حدوثها سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل أفريقيا.

وفي حال خسارة الأهلي أمام الوداد بهدف دون رد في مباراة الإياب يتوج الفريق المغربي رسميًا باللقب.

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