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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطولة بتاعتنا.. هشام حنفى يؤازر النادي الأهلي فى النهائي الأفريقي

هشام حنفي
هشام حنفي

حرص، هشام حنفى نجم الأهلي السابق علي دعم وتحفيز للاعبي النادي الأهلي قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه علي فيسبوك "ان شاء الله البطولة أهلاوية 🔴🦅، الـكـل على قلـب رجل واحـد .. بـإذن الله البطـولـة بتاعتنــا ✊🏆"

يلتقي الأهلي مع الوداد فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى مركب محمد الخامس فى إياب نهائي أفريقيا، بعدما فاز الأهلي فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

 

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