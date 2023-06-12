بالأغاني والهتافات.. احتفالات جماهير النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الجونة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، فيديوهات لاحتفال جماهير النادي الأهلي من داخل الجونة، بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

واحتفل أهالي الجونة، بفوز النادي الأهلي وتتويجه، بالهتافات والأغاني والشماريخ، وسط حشد كبير من أهالي الجونة وجماهير النادي الأهلي.

وتوج الأهلي مساء الأحد بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 78.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي 2 / 1 ليتوج باللقب فائزا بمجموع