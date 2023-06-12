بالفيديو كول.. أحمد شوبير يحتفل مع نجله مصطفي بالتتويج بلقب أبطال أفريقيا

حرص الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، علي الاحتفال بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، برفقه نجله مصطفي شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي.

ونشر شوبير صورًا من مكالمة فيديو برفقه نجله مصطفي شوبير، وهو يحمل الكأس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “أحلي وأروع وأغلي كأس مبرووووك يا أهلي مبروك يا أووووفا”.

وتوج الأهلي بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل في الإياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.

وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 78.