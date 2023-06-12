التعاون مع الأمم المتحدة لتأهيل الشباب لريادة الأعمال.. ونواب : الدولة تقدم حوافز وتسهيلات لتنشيط القطاع .. ويجب دعم الأفكار الإبداعية

بحوافز وتسهيلات.. برلماني: الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم رواد الأعمال

نائب:يجب استغلال الأفكار الإبداعية للشباب في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

برلمانى:تأهيل الشباب لريادة الأعمال يوفر وظائف حقيقية ويخفض معدل البطالة

اجتمع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتي ذلك في إطار سعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المانحة وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر الوطنية 2030.

ويأتي الاجتماع على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027 الذى يؤكد الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.

وأكد رحمي أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز التى تركز، خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التى تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الدولة في دعم الشباب رواد الأعمال وقطاع المشروعات والاستثمار بشكل عام.

فى البداية، قال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنشاء جهاز تنمية المشروعات جاء من أهم الخطوات الداعمة للتيسير علي رواد الأعمال في إطلاق مشروعاتهم، من خلال توفيره مختلف الخدمات اللازمة لذلك، علاوة علي إصدار التراخيص دون تعقيدات.

خطوات جادة وثقة عالمية

وأضاف “ الصعيدى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تعاون جهاز تنمية المشروعات مع الأمم المتحدة لتأهيل الشباب لريادة الأعمال، يأتي علي خلفية تأكد وثقة المنظمة بنمو هذا القطاع في ظل الامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة وخطواتها الجادة تجاه أصحاب المشروعات والتي أبرزها قرض 5% الخاص بالمنشآت الصناعية.

كما أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، إلي أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد نمو ملحوظ في الأونة الأخيرة، مشيدا بالمعارض التسويقية التي تطلقها الدولة بشكل مستمر في مختلف المحافظات مثل معرض الحرف التراثية وغيرها.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية التركيز علي حماية التخصص الحرفي لكل مدينة أو قرية واستغلال هذا التخصص في تنمية المشروعات الصغيرة، لافتا إلي أهمية عرض نماذج رواد الأعمال الناجحة علي وسائل الإعلام، الأمر الذي يعد تحفيزا للشباب علي إطلاق أنشطتهم دون قلق.

ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أبرز القطاعات التي توجه لها الحكومة دعما مستمرا، ويأتي هذا الدعم تماشيا مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز الشمول المالي.

و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اجتماع رئيس جهاز تنمية المشروعات مع منسق الأمم المتحدة بمصر لتأهيل الشباب لريادة الأعمال، يؤكد ثقة الدول الأجنبية في الاقتصاد المصري والمستثمرين، وذلك نتيجة المتابعة المستمرة من جانبهم لأداء المنظومة الاقتصادية ومواجهتها تداعيات الأزمات العالمية.

خفض معدل البطالة

و لفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن التركيز علي تأهيل الشباب لريادة الأعمال يوفر وظائف حقيقية لهم ويسهم في خفض معدل البطالة الذي يعد أحد أهم مستهدفات خطة التنمية الشاملة التي تطبقها الحكومة.

واستطرد النائب : كما أن ريادة الأعمال أصبحت اتجاه عالمى في الحصول علي فرص العمل، لذا علي الشباب استغلال الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، لدعم هذا النوع من المشروعات.

فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن هناك إتجاها قويا من الدولة داعم للشباب وأفكارهم في مختلف المجالات لا سيما المجال الاقتصادي من خلال تنشيط حركة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تعد ذراع قوى للنهوض بالاقتصاد الوطني.

و أضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن لقاء رئيس جهاز تنمية المشروعات مع منسق الأمم المتحدة بمصر لتأهيل الشباب لريادة الأعمال، يعد دلالة واضحة علي ثقة المنظمات الدولية في خطوات الدولة لرفع معدلات النمو، معقبا “ الاقتصاد المصري استطاع ان ينافس عالميا خاصة في ظل صموده أمام التحديات”.

تصنيع الملابس الرياضية

واقترح عضو مجلس الشيوخ، التركيز علي تصنيع الأدوات والملابس الرياضية اللازمة للأندية، ومستلزمات الصالات الرياضية من خلال استغلال الأفكار الإبداعية للشباب في التصميم والقدرة علي إدارة هذا النوع من المشروعات، حيث يوفر التصنيع محليا تكلفة الاستيراد ومن ثم الاتجاه إلي التصدير وجلب العملة الصعبة.

وأستطرد النائب : لدينا مواهب شبابية غفيرة لديهم أفكار غير تقليدية يمكن الاستفادة منها في إيجاد أنواع جديدة من المشروعات المتوسطة والصغيرة.