الثانوية العامة 2023.. لحظة دخول الطلاب لأداء امتحاني الدين والتربية الوطنية.. شاهد

رصدت عدسة موقع صدى البلد لحظة دخول طلاب الثانوية العامة في مختلف مدارس منطقة مصر الجديدة صباح اليوم لأداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

وذلك وسط إجراءات مشددة لتأمين الطلاب وضمان سير عملية الامتحانات بهدوء في أول أيامها.

https://fb.watch/l6r3WClt94/?mibextid=Nif5oz

وتشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدء امتحان مادة التربية الدينية لطلاب شعب علمي علوم وعلمي رياضة وادبي البالغ عددهم 783025 طالبا وطالبة في جميع محافظات الجمهورية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 يبدأ زمن امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من التاسعة صباحا.

ويستمر زمن امتحان التربية الدينية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعة ونصف فقط ، لينتهي في تمام الساعة 10:30 صباحا.

وبعد انتهاء الطلاب من أداء امتحان التربية الدينية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يتم منح الطلاب راحة لمدة نصف ساعة ، ثم يعود الطلاب الى اللجان لبدء الفترة الامتحانية الثانية.

ويمتحن الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم ، في مادة التربية الوطنية.

ويستمر زمن امتحان التربية الوطنية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، من الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر والنصف ظهرا.

وكانت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم قد تابعت منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 وصول أوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ولم ترصد غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أي تأخر في وصول اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية إلى أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقد تم نقل أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، في حراسة مشددة من قوات الشرطة ، في اطار بروتوكولات موقعة بين التعليم ومديريات الامن و وزارة الداخلية .