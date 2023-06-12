القاهرة تسجل 35.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم|فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي ، تقريرًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، وحار نهاراً على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، و يسود طقس معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

العظمى الصغرى:



القاهرة 35 -24

الإسكندرية 28 - 20

الإسماعيلية 36 - 22

الغردقة 36 -26

أسوان 40 - 28

سوهاج 39 - 26

المنيا 38 - 22