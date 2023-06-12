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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لن تتخيل الرقم.. اعرف سعر iPhone 15 القادم قبل أي حد

لن تتخيل الرقم..اعرف
لن تتخيل الرقم..اعرف سعر iPhone 15 القادم قبل أي حد

وفقًا لتحليل وول ستريت المشهور دان إيفز، من المتوقع أن ترفع شركة أبل أسعار هواتف iPhone 15 القادمة، وهذا يعد أول زيادة في الأسعار في الولايات المتحدة منذ عام 2017. وقد شارك إيفز، الذي يتميز بتوقعاته الدقيقة، رؤيته في مذكرة حصلت عليها مجلة بارونز، كما ناقش نتائج بحثه على قناة سي أن بي سي.

ويقول إيفز إن أبل تلعب لعبة الشطرنج، في حين يلعب الآخرون لعبة الداما. ويتوقع إيفز، الذي تنبأ بدقة بزيادة الأسعار الدولية للآيفون 14، أن تتبع أبل استراتيجية مماثلة مع iPhone 15. وبينما لم يذكر الأسعار الأمريكية على وجه التحديد، فإن اعتقاد المحلل بزيادة متوسط ​​أسعار البيع يشير إلى زيادة الأسعار المنتظرة للهواتف الجديدة والتي من المقرر طرحها في سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر وضوحًا للنماذج الرئيسية iPhone 15 Pro، وقد تصل إلى 200 دولار وفقًا لمعظم المحللين، بما في ذلك مجلة فوربس. وتتراوح الأسعار الحالية لسلسلة iPhone 14 من 799 دولارًا وما فوق للطراز القياسي، 899 دولارًا وأكثر لـ iPhone 14 Plus، و999 دولارًا لـ iPhone 14 Pro، و1,099 دولارًا وأكثر لـ iPhone 14 Pro Max.

وأعرب إيفز أيضًا عن مشاعر إيجابية تجاه قطاع خدمات أبل، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية للشركة. ويتوقع إيفز أن يزيد تقييم أبل من قيمتها الحالية 2.85 تريليون دولار إلى ما يقرب من 3.5 تريليون إلى 4 تريليون دولار خلال الـ 18 إلى 24 شهرًا المقبلة.

وعلاوة على ذلك، أشار إيفز إلى فرصة السوق المحتملة لأبل، حيث يوجد حوالي 250 مليون وحدة من هواتف iPhone لم يتم ترقيتها في الأربع سنوات الماضية. وإذا اختار عدد كبير من هؤلاء المستخدمين استبدال أجهزتهم هذا العام، فقد يتولد عائد كبير لأبل.

ويتوقع إيفز أن تشحن أبل بين 235 مليون و240 مليون وحدة من iPhone 15 في عام 2023، وحتى إذا كانت زيادة المتوسط ​​في الأسعار تبلغ 100 دولار، فإن توقعات المحلل تشير إلى تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 23.5 مليار دولار لأبل.

وبشكل عام، تشير التوقعات لإطلاق iPhone 15 إلى إمكانية تعديل الأسعار ومبيعات قوية، مما يمثل فرصًا وتحديات للشركة في سوق الهواتف الذكية المنافسة بشدة.

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