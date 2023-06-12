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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: عاصفة رملية وترابية غدًا الثلاثاء| شاهد

عاصفة تربية
عاصفة تربية

 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع في درجات الحراة، عن أمس بـ درجتين، وأن هناك نشاطا لـ الرياح اليوم، وعاصفة ترابية غدًا الثلاثاء فقط.

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حادة وسريعة| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية

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وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة، وأن الجميع سيشعر بـ الأجواء الحارة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.


ولفتت إلى أن ساعات الليل سيكون الجو معتدلا، وأن البلاد تشهد فرصًا لـ سقوط الأمطار الخفيفة، على الإسكندرية ومطروح، وعدد من المحافظات.


وطالبت المواطنين بعدم التعرض لـ أشعة الشمس، بطريقة مباشرة، وتناول المياه، و في أثناء الخروج من البيت يكون باليد شمسية، للحماية من أشعة الشمس.

عاصفة ترابية


ولفتت إلى أن غدًا الثلاثاء سنتأثر بـ منخفض جوي متعمق، مقبل من الصحراء الغربية، وسيكون هناك عاصفة ترابية على المناطق الشمالية، وشمال ووسط الصعيد، وذلك بسبب سرعات الرياح العالية.


وحذرت من الوقوف أسفل اللوحات المعدنية، والمباني القديمة، وأعمدة الإنارة، موضحة أن الموجة الجديدة ستكون الثلاثاء فقط.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحراة منخفض جوى الرياح

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