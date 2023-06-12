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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل العثور عليها متوفاة | قصة اختفاء طالبة تمريض المنوفية يومين

العثور علي طالبة
العثور علي طالبة المنوفية غارقه

سيطر القلق والخوف على اهالى قرية مليج بمحافظة المنوفية ،عقب اختفاء طالبة بالفرقة الثانية بمعهد تمريض المنوفية على مدار يومين الى ان عثر عليها جثة هامدة.

احداث الواقعة

شهدت قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية واقعة اختفاء طالبة بالفرقة الثانية بمعهد تمريض المنوفية، على مدار يومين واخذ اهالى القرية يتداولون صورها على موقع التواصل الاجتماعي املا في العثور عليها وعودتها لاهلها ولكن كانت المفاجأة.

فقد تفاجأ اهالى القرية بالعثور على الفتاة غارقة في بحر شبين الكوم بمحافطة المنوفية جثة هامدة بعد ان طفا الجثمان على سطح المياه عقب اختفائها لمدة يومين.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية مليج عقب العثور علي جثمان الطالبة عبير الشافعي طالبة معهد التمريض، وتم اخطار الجهات الامنية.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من أهالي مليج بمركز شبين الكوم باختفاء الطالبة عبير إبراهيم الشافعي بالفرقة الثانية بمعهد تمريض شبين الكوم، وعقب ساعات من البحث والتحري تم العثور علي الجثمان طافيا في بحر شبين الكوم حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم وضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور قرار بدفنه.

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