عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التخطيط القومي" يفتتح المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعاملين بعدد من الوزارات المصرية

صدى البلد

افتتح الدكتور  أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية" (تحليل العائد والتكلفة وتحليل فعالية التكلفة)  لتدريب مجموعة من موظفي عدد من الوزارات المصرية (التخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) على أسس ومفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية العامة،  كنواة لنشر أسس التقييم العلمي للمشروعات العامة بين موظفي المؤسسات الحكومية المصرية في الفترة من 5-22 يونيو 2023، في إطار حرص معهد التخطيط القومي على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات. 
البرنامج التدريبي  يأتي استكمالا لما تم تنفيذه في المرحلة الأولى بنجاح، وهو ذو طابع عملي تطبيقي ويستهدف التعريف بمبادئ ومفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية وتحليل التكلفة والعائد، حيث يقوم المتدربون بدراسة وتحليل المشروعات المتعلقة بوزاراتهم من واقع تحليل التكلفة والعائد CBA.    
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتناول المفاهيم الأساسية في تقييم الاستثمار، وإعداد المشروع وتقدير تكاليفه وعوائده، وإعداد القوائم المالية، والقيمة الزمنية للنقود، ومقاييس جدوى المشروع، وتحليل المخاطرة وااللا يقين، والتقييم الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب عرض مختصر للمشروعات المقدمة من الوزارات، والتعريف بملامح وأسس تقييم المشروعات الاستثمارية  في القطاع المعني  وإعادة قراءة ومراجعة دراسة جدوى المشروع.
 

الاسكان والمرافق البرنامج التدريبي التخطيط والتنمية الاقتصادية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أشرف العربى المؤسسات الحكومية القوائم المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات تواجه طلاب الثانوية العامة في هذه الحالات

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

صاحب ورشة يسير عكس الاتجاه بسيارة عميل ويصطدم بأخرى

النواب يحيل 3 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

بدء امتحان التربية الوطنية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

16 مليون دولار.. الأهلي على موعد مع جوائز ضخمة بمونديال الأندية

شباب مستقبل وطن بمدينة نصر يوزعون العصائر والمياه على طلاب الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي طلاب الثانوية العامة يدعون لهم من داخل الحرم| شاهد

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

ماذا يحدث لطلاب الثانوية العامة عند شرب النسكافيه قبل الامتحان

رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ