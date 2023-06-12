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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيديو وصور.. محمد صلاح في مطار القاهرة برفقة بعثة المنتخب المغادرة إلى المغرب

صدى البلد

غادر صباح اليوم، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، القاهرة، مع بعثة المنتخب المصري إلى المغرب لخوض مباراة غينيا، الأربعاء المقبل، على استاد مراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وغادرت بعثة المنتخب، مطار القاهرة الدولي، في تمام العاشرة صباحا، وتم إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال صالة 4 المخصصة لرحلات للطيران الخاص. 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة 3 تدريبات للمنتخب في المغرب قبل مواجهة غينيا الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. 

قائمة المنتخب الوطني

وجاءت القائمة المعلنة لللاعبين المنضمين للمنتخب كالآتي: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

 

محمد صلاح بعثة المنتخب المغرب مباراة غينيا استاد مراكش

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