المطرب محمود عبد الحميد في ضيافة الأمير بشتاك.. الخميس

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الخميس 15 يونيو 2023 حفلا غنائيا للمطرب محمود عبد الحميد.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من روائع رواد الموسيقى العربية منها: "الدنيا ريشة لسعد عبد الوهاب، "أي والله" لمحمد فوزى، "وحياتك يا حبيبي " لسيد مكاوي، "قلبي ومفتاحه" لفريد الأطرش، "حمال الأسية" لفايزة أحمد"

يذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليا كسوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.

شارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها منها: منها تونس، لبنان، الأردن، المغرب، الدانمارك، كما شارك في معهد العالم العربي بباريس بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.