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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 32 عاما.. محمد عادل إمام يعيد تقديم فيلم والده "شمس الزناتى"

صدى البلد

يعيد الفنان محمد إمام تقديم فيلم "شمس الزناتي" الذي قدمه والده الزعيم عادل إمام منذ 32 عاما، حيث يقوم بإخراج النسخة الجديدة من الفيلم أحمد خالد موسى، وبطولة ياسمين صبرى.

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم الفترة المقبلة عقب انتهاء الشركة المنتجة من الترشيح والتعاقد مع باقى الفنانين.

فيلم الاستاذ

على جانب أخر بدأ المخرج شريف عرفة فى التحضير إلى فيلمه الجديد والذى يحمل اسم “الاستاذ” حيث انتهى مؤخرا من تاليفه أيضا. 

شريف عرفة اختار لبطولة الفيلم الفنان محمد إمام ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد انتهاء تصوير فيلمه “ابو نسب” ويتبقى له بضعة أيام. 

فيلم ابو نسب

وروج الفنان محمد عادل أمام لفيلمه الجديد “ابو نسب” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “اول صورة من فيلمي الجديد قريباً ان شاء الله وكل سنة وانتوا طيبين”.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "عمهم"، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

شريف عرفة

كان أخر اعمال المخرج شريف عرفة هو فليم الانس والنمس وتدور أحداث فيلم الإنس والنمس  في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

أحمد خالد موسى أبو نسب حسين المنباوى فيلم شمس الزناتي محمد عادل امام محمد امام ياسمين صبري

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