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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 25% على الهاتف الرائد من موتورولا Motorola Edge 30 في السعودية

Motorola Edge 30
Motorola Edge 30

تقدم "موتورولا" جوالها الذكي Edge 30 بعدد من المميزات، أهمها أنه أخف جوال داعم لشبكات الجيل الخامس، كما أنه يأتي مع شاشة عرض رائعة أموليد بتحديث 144 هرتز، وأداء قوي رائع وسلسل مع تعدد المهام وهي حزمة من المميزات التي تجعلها جديرا بالشراء.

ويتوفر جوال  موتورولا  إيدج 30 على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل إلى 25% في الوقت الحالي، وأصبح متاح للشراء بسعر 1,279 ريال سعودي، وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 256gb rom, 8gb ram، في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الجوال.

Motorola Edge 30

مواصفات Motorola Edge 30

يأتي مع شاشة عرض نوعها أموليد تدعم مليار لون، مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 144 هرتز، تقنية HDR10+ ونسبة الشاشة إلى الهيكل 86.2% مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 3.

ويتم تشغيل  موتورولا  بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G بتقنية 6 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.5 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسومات الجرافيك من Adreno 642L تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، لا يدعم كارت ميموري خارجي.

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يحزم الجوال بطارية سعتها 4020 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 ومجموعة من المستشعرات منها بصمة الأصابع المدمجة في الشاشة والتقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.

بالنسبة للتصوير، نجد في اللوحة الخلفية إعداد كاميرات ثلاثية، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة داعم لتقنيات multi-directional PDAF, OIS مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا عمق بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

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