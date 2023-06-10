موتورولا تطرح Moto G53j داعم لـ 5G من الفئة المتوسطة

كشفت موتورولا النقاب بهدوء وبلا زخم عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة داعم لشبكات الجيل الخامس الأحدث، وهو Motorola Moto G53j وهو نفسه طراز Moto G53y في بعض الأسواق الأخرى التغيير في الأسماء وليس في الأداء والإمكانيات، إليك كل شيء عن المواصفات والميزات والأسعار.

مواصفات موتورولا Moto G53j / G53y

Motorola Moto G53j / G53y هو هاتف داعم للـ 5G للمبتدئين يأتي مع شاشة عرض نوع IPS LCD مقاس 6.5 بوصة توفر دقة 720 × 1600 بيكسل وجودة HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز. يأتي الجهاز محملاً مسبقًا بنظام تشغيل أندرويد 13 القائم على UX. بالنسبة لعشاق الصوت الغامر مع المحتويات الترفيهية، يأتي الجهاز مزودًا بسماعات استريو مزدوجة.

يتم تشغيل “موتورولا” Moto G53j / G53y بواسطة معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 480 Plusالتي تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين 128 جيجا بايت روم، ووحدة بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 18 وات.

Moto G53j

يتميز موتورولا G53j / G53y بنظام كاميرا مزدوجة في اللوحة الخلفية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) وكاميرا ثانوية ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل. للأمان ، فإنه يوفر ميزات مثل فتح الشاشة بالتعرف على الوجه وماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

يوفر Moto G53 / G53y ميزات اتصال تقليدية، مثل 5G و WiFi و Bluetooth 5.1 و GPS و NFC ومنفذ USB-C. يأتي بهيكل مقاوم للرذاذ يحمل تصنيف IP52. أخيرًا ، تبلغ أبعاده 162.7 × 74.66 × 8.19 ملم مع وزن إجمالي يصل إلى 183 جرامًا.

يبلغ سعر هاتف Moto G53j ، الذي يأتي بتكوين 4 جيجابايت + 128 جيجابايت روم، ما يصل إلى 34800 ين ياباني في اليابان ويتوفر بألوان الأسود والفضي والبمبي، ومن المقرر طرحه للبيع بالأسواق ابتداءً من 29 يونيو.