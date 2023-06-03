موتورولا تطلق سلسلة Razr 40 إلى الأسواق العالمية.. سعر ومواصفات

كشفت موتورولا Motorola، النقاب عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي تحت اسم Razr 40 و Razr 40 Ultra في السوق المحلي لشركتها الأم لينوفو Lenovo، في الصين، وبعد ساعات قليلة من إطلاقهما، أعلنت الشركة عن إطلاق الثنائي للأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، مع الإطلاق العالمي لسلسلة هواتفها الجديدة، ستعيد موتورولا تسمية طراز Razr 40 ليصبح باسم Razr، وسيطلق الإصدار المتميز Razr 40 Ultra تحت اسم Razr + في أمريكا الشمالية.

وتباع النسخة العالمية من هاتف Razr 40، في أوروبا مقابل سعر يبدأ من 799 يورو (أي ما يعادل 26400 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر طراز Razr 40 Ultra، حوالى 1199 يورو (أي ما يعادل 39600 جنيه مصري)، وسيتم طرح الهواتف في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وآسيا خلال الأسابيع المقبلة.

مواصفات هاتف موتورولا Motorola Razr 40

يتميز هاتف موتورولا الجديد Motorola Razr 40، بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.9 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، مع شاشة ثانوية أصغر يبلغ قياسها 1.5 بوصة على اللوحة الخلفية، تقع في الجزء العلوي بجانب مستشعرات الكاميرا.

Motorola Razr 40

وجاء هاتف موتورولا Motorola Razr 40، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر أساسي بدقة 64 + 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 1، ويقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت للتخزين.

ويحتوى الهاتف القابل للطي على بطارية بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات والشحن اللاسلكي 8 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13.



مواصفات هاتف موتورولا Motorola Razr 40 Ultra



يأتي هاتف موتورولا Razr 40 Ultra، بشاشة من نوع pOLED بقياس 6.79 بوصة، بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتز في الثانية، مع شاشة ثانوية كبيرة على اللوحة الخلفية، يبلغ حجمها 3.6 بوصة، من نوع pOLED تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، محمية بواسطة زجاج من نوع Gorilla Glass 7.

موتورولا Motorola Razr 40 Ultra

ويحتوي هاتف موتورولا Razr 40 Ultra على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي مقترنا مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويحتوي هاتف موتورولا Razr 40 Ultra، على بطارية بقوة 3800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، من ناحية البرامج، يتم تشغيل هاتف موتورولا Razr 40 Ultra بنظام التشغيل Android 13 مع ميزة Ready For الخاصة بالعلامة التجارية.