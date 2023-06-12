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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022 /2023 .  

وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأكد سلومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023 .
وبلغ اجمالى المتقدمين  فى مادة التربية الدينية اليوم 77908 طالبا وطالبة بنسبة 99.24% كما بلغ اجمالى عدد المتقدمين فى مادة التربية الوطنية 77903 طالبا وطالبة بنسبة 99.29%، بواقع عدد اللجان 200 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة بالإضافة إلى 40 لجنة احتياطية للطوارئ وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

وتابع سلومة غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة  العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث، مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.

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أحمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم بالجيزة الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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