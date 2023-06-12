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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لوحتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

لوحاتان عمرهما 350
لوحاتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

يعرف عن الفنون أنها تحاكي واقع الزمن الذي خرجت فيه للناس في كل عصر أيا كان، لكن هل يمكنها التنبؤ بالمستقبل كما حدث في لوحتين يعود عمرها إلى 350 عاما مضت؟. 

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين"، أن أم وابنتها رصدتا زوجا من حذاء رياضي لماركة عالمية شهيرة يرتديها ولد صغير في لوحة بالمتحف الوطني بلندن، للفنان فرديناند بول، تعود إلى القرن 18. 

لوحات القرن الـ 18

وخلال زيارة للمتحف، اكتشفت فيونا فوسكيت، 57 عاما مع ابنتها هولي البالغة من العمر 23 عاما  ما اعتقدوا أنه حذاء رياضي لإحدى الماركات الشهير في اللوحة الفنية مما أصابهما بحالة من الدهشة ونوبة ضحك. 

 iPhone

وقبل فترة زمنية قصيرة، عثر أحد الأشخاص على ما يبدو أنه جهاز iPhone - الذي ظهر لأول مرة في عام 2017- في لوحة تعود للقرن الثامن عشر لرسام العصر الذهبي الهولندي، بيتر دي هوش، معروضة في متحف ريجكس بأمستردام. 

وكانت اللوحة التي تجلس فيها امرأة في ممر منزل وتعود إلى القرن الـ18 جعلت الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، يصدم، مازحا في تعليقه بأنه لم يعد متأكدا من تاريخ اختراع iPhone بعد الآن. 

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لوحة بيتر دي هوش
لوحة بيتر دي هوش

 

لوحة فرديناند بول

 

حذاء رياضى المتحف الوطني بلندن iPhone Apple لندن أمستردام فرديناند بول بيتر دي هوش

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لوحتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

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