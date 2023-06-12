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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس خطة النواب: الموازنة تراعي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن  المجلس ناقش الموازنة العامة للدولة وأداء 59 هيئة اقتصادية في الدولة المصرية .

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 وقال الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامجه " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ":" أهم ما لاحظته في المناقشات هو الإجماع على وجود ظروف اقتصادية صعبة عالميا، وان الموازنة العامة في مصر تحت ضغط ".

 وأضاف فخري الفقي:" هناك ارتفاع في معدلات التضخم واتفاع أسعار الفائدة في العديد من دول العالم".

وتابع:" الأغلبية وافقت على الموازنة العامة للدولة وأداء 59 هيئة اقتصادية، وكان هناك تحفظات من بعض النواب ".

 وأكمل:" الموازنة تراعي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن المصري، وذلك يظهر في زيادة الأجور والمرتبات بـ 15 % والتبكير بها ".

ولفت فخري الفقي:" زيادة الأجور يستفيد منها حوالي 25 مليون مواطن ، والموازنة اقرت زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي".

النواب موازنة النواب اخبار التوك شو الموازنة الاقتصاد

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