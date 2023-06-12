رئيس خطة النواب: الموازنة تراعي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس ناقش الموازنة العامة للدولة وأداء 59 هيئة اقتصادية في الدولة المصرية .

وقال الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامجه " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ":" أهم ما لاحظته في المناقشات هو الإجماع على وجود ظروف اقتصادية صعبة عالميا، وان الموازنة العامة في مصر تحت ضغط ".

وأضاف فخري الفقي:" هناك ارتفاع في معدلات التضخم واتفاع أسعار الفائدة في العديد من دول العالم".

وتابع:" الأغلبية وافقت على الموازنة العامة للدولة وأداء 59 هيئة اقتصادية، وكان هناك تحفظات من بعض النواب ".

وأكمل:" الموازنة تراعي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن المصري، وذلك يظهر في زيادة الأجور والمرتبات بـ 15 % والتبكير بها ".

ولفت فخري الفقي:" زيادة الأجور يستفيد منها حوالي 25 مليون مواطن ، والموازنة اقرت زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي".