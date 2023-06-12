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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير فلك: زلزال مدمر يضرب العالم خلال 2024.. ومصر في مأمن| فيديو

زلزال
زلزال

أكد عبدالرحمن بصل، عالم الفلك، أن هناك العديد من الأشخاص لديهم الحاسة السادسة أعلى من أقرانهم، ويكونون أكثر قدرة على التوقع لبعض الأمور.

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وقال بصل خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع المعلومات التي يدلى بها خبراء الأبراج، تحتمل الصواب والخطأ، وهي تتوقف على توفيق الله، لهؤلاء الأشخاص.

 

وتابع: عالم الزلازل الهولندي لديه علم، وبناء على مجموعة من المعطيات التي توصل لها، يحذر بعض الدول من وقوع زلزال، موضحًا أن مصر لن تتعرض لأي زلزال خلال السنوات التالية.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن العالم سوف يشهد زلزال مدمرا في 2024، موضحًا أنه يرفض لقب «عراف»، ولكن ما أدلى به هو توفيق من الله، مشيرًا إلى أنه يعمل محاميا، وخاطبا في بعض الأوقات. 

الزلازل الهولندي الإعلامية عزة مصطفى ب الإعلامية عزة مصطفى الأبراج برنامج صالة التحرير

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