خبير يضع الأغذية المثالية لطلاب الثانوية العامة قبل ليلة الامتحان

أكد الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن فترة امتحانات الثانوية العامة تعتبر الأكثر ضغطًا على الأسر المصرية موضحًا أن صحة طلاب الثانوية العامة قد تتأثر سلبًا نتيجة الضغوطات النفسية والتوتر المتزايد، سواء بسبب قلة التركيز أو تشتت الانتباه.

وأوضح وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا الوضع يستدعي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الضغوطات والتوترات المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، وينصح باتباع استراتيجيات للتحكم في التوتر مثل تنظيم الوقت والاعتماد علي جدول دراسي منظم، وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، والحصول على قسط كافي من النوم والتغذية المتوازنة.

وشدد الدكتور خالد أبو شنب، علي ضرورة البحث عن الدعم النفسي والاجتماعي من الأهل والأصدقاء والمعلمين، واستشارة المختصين في حالة الحاجة، والتركيز على الصحة النفسية والرفاهية العامة سيساعد الطلاب على التعامل بشكل أفضل مع ضغوطات الامتحانات وتحقيق أداء جيد.

أشار وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، إلى أهمية التعليمات الغذائية للطلاب خلال ليلة الامتحان أو يوم الامتحانات، ولاسيما فيما يتعلق بتناول وجبة الإفطار، ونصح الطلاب باتباع نموذج لوجبة إفطار متوازنة ومغذية للحصول على طاقة وتركيز جيدين خلال الامتحانات.

وتشمل بعض التوجيهات الغذائية لوجبة الإفطار:

الاختيار الصحي:

يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفاكهة والخضروات، والحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل.

البروتين:

يجب تضمين مصدر بروتين في الإفطار مثل البيض، والأجبان الخفيفة، واللحوم الخالية من الدهون، لان البروتين يساعد في تعزيز الشبع والتركيز.

الكربوهيدرات المعقدة:

تعتبر الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الكامل والشوفان والبطاطس مصدرًا ممتازًا للطاقة المستدامة وتعزيز التركيز.

السوائل:

ينبغي شرب كمية كافية من الماء قبل وأثناء الامتحان للحفاظ على الترطيب الجيد وتجنب الجفاف.

تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية:

يجب تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية قبل الامتحان، حيث قد تسبب الشعور بالثقل والتعب.

وتابع: من المهم أن يتناسب نمط الإفطار مع احتياجات وتفضيلات الطالب الفردي، ويجب تجنب تجربة أطعمة جديدة قبل الامتحانات، والالتزام بتوقيت الإفطار لضمان استيعاب الطعام وتحضير الجسم بشكل مناسب للامتحان.

نصح خبير التغذية، بأهمية شرب الكثير من الماء على مدار اليوم، للحفاظ على ترطيب الجسم وتفادي أي نقص أو مشاكل صحية نتيجة للأجواء الحارة التي نواجهها. فالماء يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم درجة حرارة الجسم وتجنب الجفاف، كما يعزز الصحة العامة ويساهم في تحسين الأداء الذهني والبدني، لذا، نصح بشرب كميات كافية من الماء وتناول المشروبات المرطبة للحفاظ على صحة جيدة والتعامل بفعالية مع الطقس الحار.